A l'occasion du match OL-Auxerre programmé le 25 avril, un grand mâchon et plusieurs animations en lien avec la gastronomie seront proposés au Groupama Stadium.

La gastronomie lyonnaise sera mise à l'honneur lors de la 31e journée de Ligue 1 de football. A l'occasion du match qui opposera l'Olympique Lyonnais à l'AJ Auxerre le 25 avril prochain, le Groupama Stadium de Décines se transformera en un temple de la gastronomie locale.

La journée de match débutera avec un grand mâchon, organisé entre 9 h 30 et 12 h 30 dans l'un des grands salons du stade. Charcuterie, fromage, tripes et pots de vin, les supporters détenteurs d'un billet spécial pourront profiter d'un véritable mâchon traditionnel. Les festivités se poursuivront ensuite sur le parvis et dans les coursives du stade, où des plats traditionnels revisités et plusieurs animations autour de la gastronomie seront proposés.

Attention, le mâchon est réservé aux détenteurs de billet du match et de billets spécifiques disponibles via une billetterie spéciale. Le nombre de places est d'ailleurs limité.

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