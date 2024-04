80 ans de la Libération : une trentaine d’évènements dans le Rhône 

Une trentaine d’évènements se dérouleront dans le Rhône entre les mois d’avril et d’octobre afin de célébrer le 80e anniversaire de la Libération de la France.

Alors qu’Emmanuel Macron est attendu aujourd’hui à Vassieux-en-Vercors dans la Drôme pour rendre hommage à ce maquis, "incarnation d’une France indissociable de la République" attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale, le département du Rhône honorera pendant plusieurs mois le 80e anniversaire de la Libération.

Une trentaine d’évènements

À cette occasion le groupement d’intérêt public intitulé "Mission Libération" a lancé fin 2023 un processus de labellisation "des initiatives protées par les collectivités et les associations." Objectif, "valoriser le patrimoine local", "célébrer des valeurs de courage et mobiliser la jeunesse autour de la transmission de la mémoire" à travers une trentaine d’évènements qui se dérouleront entre les mois d’avril et d’octobre.

Tous les évènements :

Jusqu’au samedi 27 avril à Saint-Genis-Laval : exposition « Les enfants de la résistance » à la médiathèque ;

à Saint-Genis-Laval : exposition « Les enfants de la résistance » à la médiathèque ; Samedi 27 avril à Lyon et Villeurbanne : visite guidée des sites clés de la Libération de Lyon suivie d’une cérémonie d’hommage par les jeunes de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), du parc de la Tête d’or à la nécropole nationale de la Doua ;

à Lyon et Villeurbanne : visite guidée des sites clés de la Libération de Lyon suivie d’une cérémonie d’hommage par les jeunes de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), du parc de la Tête d’or à la nécropole nationale de la Doua ; Dimanche 28 avril à Givors : journée nationale du Souvenir des victimes de la déportation à la crypte du Souvenir organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation ;

à Givors : journée nationale du Souvenir des victimes de la déportation à la crypte du Souvenir organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation ; Du mercredi 15 mai au vendredi 31 mai à Saint-Genis-Laval : exposition « Sportifs et résistance » au Fort de Côte Lorette avec l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du Rhône ;

à Saint-Genis-Laval : exposition « Sportifs et résistance » au Fort de Côte Lorette avec l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du Rhône ; Vendredi 24 mai au dimanche 26 mai : printemps des cimetières ;

: printemps des cimetières ; Mardi 18 juin à Vaulx-en-Velin : chemins de la mémoire sur les traces des Résistants Vaudais organisés pour les élèves par l’USEP et l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance ;

à Vaulx-en-Velin : chemins de la mémoire sur les traces des Résistants Vaudais organisés pour les élèves par l’USEP et l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance ; Vendredi 21 juin à Bron : cérémonie d’hommage à Émile Bollaert, haute figure de la Résistance et Compagnon de la Libération ;

à Bron : cérémonie d’hommage à Émile Bollaert, haute figure de la Résistance et Compagnon de la Libération ; Vendredi 10 juillet à Toussieu : cérémonie en mémoire des vingt-huit fusillés extraits de la prison Montluc ;

à Toussieu : cérémonie en mémoire des vingt-huit fusillés extraits de la prison Montluc ; Samedi 24 et dimanche 25 août à Saint-Genis-Laval : veillée du souvenir au mausolée pour les 80 ans du massacre du fort de Côte Lorette ;

à Saint-Genis-Laval : veillée du souvenir au mausolée pour les 80 ans du massacre du fort de Côte Lorette ; Mardi 3 septembre à Lyon : journée de célébration mémorielle de la Libération de Lyon avec une cérémonie, exposition, restitution du travail des scolaires, village artistique et culturel ;

à Lyon : journée de célébration mémorielle de la Libération de Lyon avec une cérémonie, exposition, restitution du travail des scolaires, village artistique et culturel ; Mardi 3 septembre à Villefranche-sur-Saône : commémoration des combats de la Libération avec une exposition, un spectacle et une cérémonie à l’hôtel de ville, à l’esplanade du souvenir et au collège Jean Moulin ;

à Villefranche-sur-Saône : commémoration des combats de la Libération avec une exposition, un spectacle et une cérémonie à l’hôtel de ville, à l’esplanade du souvenir et au collège Jean Moulin ; Mercredi 4 septembre à Décines-Charpieu : inauguration de la fresque murale d’hommage à Missak Manouchian, réalisée en collaboration avec les adolescents des centres sociaux ;

à Décines-Charpieu : inauguration de la fresque murale d’hommage à Missak Manouchian, réalisée en collaboration avec les adolescents des centres sociaux ; Samedi 7 septembre à Givors : commémoration de la Libération de Givors place Jean Jaurès et inauguration de l’exposition "la Résistance à Givors, sa petite histoire dans la grande histoire" au Musée de la Résistance et de la Déportation ;

à Givors : commémoration de la Libération de Givors place Jean Jaurès et inauguration de l’exposition "la Résistance à Givors, sa petite histoire dans la grande histoire" au Musée de la Résistance et de la Déportation ; Dimanche 6 octobre à Villeurbanne : spectacle musical autour des bals clandestins sous l’occupation par La clé des chants au Centre Culture et de la Vie Associative (CCVA) ;

à Villeurbanne : spectacle musical autour des bals clandestins sous l’occupation par La clé des chants au Centre Culture et de la Vie Associative (CCVA) ; Samedi 12 et dimanche 13 octobre à Caluire-et-Cuire : exposition "Les navires de la Marine Nationale à la Libération."

Tous les évènements sur le site de la préfecture du Rhône.