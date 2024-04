Un grand exercice de sécurité civile sera organisé le vendredi 5 avril prochain au Groupama Stadium de Décines.

Un exercice de sécurité, organisé sous l'autorité de la préfète du Rhône, sera organisé cette semaine au Groupama Stadium de Décines. "Services de l'Etat, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour tester leur capacité d'action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d'urgence" explique la préfecture dans un communiqué.

Ainsi, "dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques" qui se tiendront cet été en France, un grand exercice de sécurité sera organisé le vendredi 5 avril après-midi au Groupama Stadium de Décines-Charpieu. "Un important déploiement de forces de sécurité et de secours pourra donc être observé autour du stade" prévient la préfecture.

Un SMS envoyé à toutes les personnes se trouvant dans la zone

Au cours de l'exercice, le nouveau système d'alerte et d'information par diffusion cellulaire, appelé "FR-Alert" sera testé. Toute personne détentrice d'un téléphone portable et se trouvant au cours de l'exercice sur les communes de Décines et de Meyzieu sera ainsi informée par SMS de sa présence dans une zone de danger et des comportements à adopter pour se protéger.

"Les personnes qui recevront la notification d'alerte, accompagnée d'un signale sonore spécifique, n'auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l'abri à adopter" conclut la préfecture. Dans le SMS que les personnes recevront, la mention "exercice" sera explicitement indiquée. Un exercice de la sorte avait été organisé en novembre dernier au sein du centre commercial de la Part-Dieu.

