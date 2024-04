Le chèque énergie 2024 s'apprête à être envoyé aux plus de 600 000 foyers d'Auvergne-Rhône-Alpes qui y sont éligibles.

En 2024, près de 5,6 millions de foyers modestes recevront le chèque énergie en France. Une aide pour laquelle les foyers éligibles n'ont aucune démarche préalable à effectuer et dont le montant est compris entre 48 et 277 € selon les revenus et la composition du ménage.

Premiers envois le 8 avril en Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, 587 621 ménages en seront bénéficiaires, pour un montant moyen de 143,48 € indique la préfecture du Rhône. L'envoi est prévu entre le 8 et le 12 avril pour la région, et le chèque pourra être utilisé jusqu'au 31 mars 2025.

Pour y être éligible, votre revenu de référence 2021 par personne doit être de 11 000 € maximum. S'il est de moins 5 700 € par personne, le montant de l'aide atteindra 277 € pour un foyer de plus de deux personnes.

Utilisable pour le paiement des charges dans les logements sociaux

Le chèque peut être utilisé pour régler les factures des fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, et d'autres combustibles de chauffage comme le bois ou le fioul. Mais également les charges de chauffage incluses dans les redevances de logement APL, dans les Ehpad ou les résidences autonomie. Nouveauté cette année, le chèque énergie peut être utilisé pour le paiement des charges locatives incluant des frais d'énergie dans le parc social.

Le chèque n'est pas encaissable auprès d'une banque, mais tous les professionnels des secteurs concernés sont tenus d'accepter le chèque énergie précisent les services de l'Etat.