Lyon : la 4e édition d’Ensemble en décembre s'installe à la Croix-Rousse dès le 28 novembre

Du 28 novembre au 31 décembre, la mairie du 4e arrondissement de Lyon accueille la 4e édition d’Ensemble en décembre, événement culturel et créatif pour les fêtes de Noël.

La mairie du 4e arrondissement donne rendez-vous à ses habitants pour la 4e édition d’Ensemble en décembre, grand événement culturel placé sous le signe de la solidarité, du 28 novembre au 31 décembre. Au programme, une multitude d’activités créatives (boules de Noël, lumignons,…), culturelles (fanfare, chorale Escales, théâtre Guignol,…) et familiales (déambulation du Père Noël, tour en calèche).

Cette 4e édition sera également marquée par le retour du marché solidaire du 12 au 14 décembre sur la place de la Croix-Rousse. Associations et bénévoles seront réunis autour de différents stands (nourriture, jouets, sacs de seconde main,…). Et les visiteurs pourront également soutenir les Restos du Cœur, également présents, avec des produits alimentaires secs en échange de livres ou de jouets offerts. Le marché sera ouvert le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures.