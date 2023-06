Un dimanche très chaud à Lyon, sans trace de pluie

Il va faire très chaud ce dimanche à Lyon, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 34°C, soit 8 de plus que les normales de saison.

Ce dimanche à Lyon, les températures vont osciller entre 15 et 34°C. Dans la matinée, il va faire très tôt 23°C, ressentis 27, tandis que l’après-midi, les températures ne descendront pas en-dessous de 30°C, avec des températures entre 31 et 34°C, ressentis 35. Le vent soufflera entre 5 et 10 km/h, permettant de ressentir un léger air frais.

La soirée sera également très chaude, avec 30°C ressentis 36, tempéré par un vent de 15 km/h. Enfin, les températures redescendront pendant la nuit, avec 21°C ressentis 26.

Pour le reste de la France, il fait également plus chaud que la normale, avec deux départements du Sud-Ouest en vigilance jaune crues.

Demain, il fera de nouveau très chaud à Lyon, avec des températures oscillant entre 22 et 30°C.