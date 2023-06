Les grandes figures de la gastronomie lyonnaise. Référence absolue de la cuisine lyonnaise des années 50, Joannès Nandron a été le parangon de la renaissance culinaire après-guerre entre Rhône et Saône.

“La cuisine reste chose sérieuse en cette capitale de la France gourmande”, écrivait La Reynière (connu pour avoir créé la critique gastronomique) en novembre 1968.

Cinq ans plus tôt disparaissait accidentellement l’un des grands de la cuisine lyonnaise. Tombé non pas au champ d’honneur mais dans les escaliers. Comme quoi, on peut avoir l’esprit d’escalier et rater une marche.

"Joannès Nandron est notre père spirituel à tous, le meilleur chef qui fût”.

Paul Bocuse

De Joannès Nandron, Paul Bocuse, lui-même primat des gueules et condottière de la broche, écrivait qu’il était “notre père spirituel à tous, le meilleur chef qui fût”. Ouvrez le ban. Et à la question, posée par la Radio télévision suisse en 1971, de savoir quand la cuisine lyonnaise s’est véritablement imposée, Paul Bocuse répond séance tenante : “Depuis qu’il y a un homme sur Lyon qui a fait beaucoup pour les jeunes cuisiniers, qui s’appelait Joannès Nandron, et qui (a fait de) Lyon ce qu’elle est aujourd’hui, capitale mondiale de la gastronomie.” Fermez le ban.