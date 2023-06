Daniel Ibanez est l’un des coordinateurs des opposants au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin.(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

C’est une actualité qui fait la Une de nombreux titres de presse rhônalpins : un sondage Ifop affirme que 81% de la population en Aura est favorable à la ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Que cachent réellement ces chiffres ?

C’est un sondage dont se repaissent les partisans à ligne ferroviaire Lyon-Turin depuis vendredi : une étude du respecté institut de sondage Ifop affirme que 81% des Rhônalpins seraient favorables au projet. C’est ce que La Transalpine (nom donné au projet de ligne ferroviaire) a brandi en trophée à l’Hôtel de Région, en présence d’élus de l’opposition à la Métropole, et de Jérôme Fourquet, analyste politique reconnu et directeur du département “opinion et stratégies d’entreprise” de l’IFOP, qui a présenté les résultats de l’étude.

Baptisée Perceptions et adhésion des populations riveraines à l’égard de la construction de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, elle a été effectuée sur un échantillon de 803 personnes habitant en Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), lors d’un questionnaire en ligne, rapporte Lyon Mag.

De fortes disparités selon l'âge et les opinions politiques

D’après ce sondage, les personnes qui sont favorables au projet sont, à 84 %, âgées de 65 ans et plus, tandis que seuls 71 % des 18-24 ans le soutiennent. C’est donc le premier enseignement de ce sondage, qui révèle de grandes disparités selon l’âge.

Les disparités politiques sont également bien marquées, puisque 95 % de macronistes soutiennent le projet, tandis que 91 % des électeurs de droite sont représentés. La gauche et l’extrême-droite sont, eux, 81 % à le soutenir.

Toutefois, le coût des travaux rebute la majorité des sondés, notamment les plus jeunes, puisque 55 % des 18-24 ans estiment que le projet coûte trop cher, tandis que 52 % des 25-34 ans pensent la même chose. À l’inverse, ce ne sont que 36 % des 65 ans et plus qui sont d’accord avec cette affirmation.

Une enquête de France 3 révèle d’ailleurs que les financements gouvernementaux se poursuivent, malgré la forte opposition qui s’est matérialisée lors de la manifestation le week-end dernier.