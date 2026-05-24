Actualité
Place Bellecour. @GL

Un dimanche aux allures estivales à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • La vague de chaleur va continuer de s’installer dans l’agglomération lyonnaise ce dimanche 24 mai.

    Ce dimanche de la Pentecôte risque d’être étouffant pour certains. Depuis vendredi, Lyon fait face à une vague de chaleur importante venue du Sahara. Et dans ses valises, cette vague a embarqué le soleil, qui sera encore omniprésent pour clôturer la semaine.

    Côté températures, il fait près de 16 degrés ce matin. Le mercure devrait ensuite grimper dans l’après-midi pour atteindre les 33 degrés, soit 11 degrés au-dessus des normales de saison. 

    Pour rappel, le record de chaleur pour un mois de mai dans la capitale des Gaules est de 34 degrés. Mai 2026 semble ainsi avoir atteint un niveau invraisemblable.

    Lire aussi : 32°C attendus ce week-end à Lyon : comment expliquer cette vague de chaleur "assez incroyable" ?

    à lire également
    Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un dimanche aux allures estivales à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus 08:00
    Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone 23/05/26
    Lyon : la Marche pour Jésus espère réunir 10 000 personnes le 30 mai 23/05/26
    Travail d'équipe projet
    Lyon : une semaine dédiée à l’entrepreneuriat féminin en juin 23/05/26
    Lyon rend hommage aux victimes de l’esclavage colonial lors d’une cérémonie de mémoire 23/05/26
    d'heure en heure
    Emmanuel Macron inaugure une mine de lithium en Auvergne-Rhône-Alpes, un projet qui divise 23/05/26
    Des militants s’introduisent sur trois chantiers pour dénoncer le Lyon-Turin 23/05/26
    Shopping : 7 idées de cadeaux pour la fête des mères 23/05/26
    Lyon : un accident sur l’A46 provoque plusieurs kilomètres de bouchons 23/05/26
    JO 2030 : Laurent Wauquiez refuse l’idée d’un tournoi de hockey à Paris 23/05/26
    un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les violences urbaines
    Free party : la préfecture du Rhône interdit tout rassemblement musical non déclaré jusqu’à mardi 23/05/26
    Emmanuel Macron veut nommer un Lyonnais à la tête du CNRS 23/05/26
    Pompiers
    Près de Lyon : un entrepôt en feu mobilise une quarantaine de pompiers 23/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut