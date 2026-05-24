La vague de chaleur va continuer de s’installer dans l’agglomération lyonnaise ce dimanche 24 mai.

Ce dimanche de la Pentecôte risque d’être étouffant pour certains. Depuis vendredi, Lyon fait face à une vague de chaleur importante venue du Sahara. Et dans ses valises, cette vague a embarqué le soleil, qui sera encore omniprésent pour clôturer la semaine.

Côté températures, il fait près de 16 degrés ce matin. Le mercure devrait ensuite grimper dans l’après-midi pour atteindre les 33 degrés, soit 11 degrés au-dessus des normales de saison.

Pour rappel, le record de chaleur pour un mois de mai dans la capitale des Gaules est de 34 degrés. Mai 2026 semble ainsi avoir atteint un niveau invraisemblable.

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