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Paulo Fonseca, entraineur de l’Olympique Lyonnais. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Football : on connaît la date du retour à l’entraînement de l’OL

  • par Corentin Lucas

    • Pour préparer au mieux la prochaine saison de football, l’Olympique Lyonnais fera son retour à l’entraînement à la fin du mois de juin.

    Cela fait près d’une semaine que l’OL a conclu sa saison 2025-2026 à la 4e place de Ligue 1, après la lourde défaite contre Lens au Groupama Stadium (0-4). Si certains joueurs, comme le capitaine Corentin Tolisso, vont prendre un mois de vacances pour décompresser, d’autres, comme Pavel Sulc et Moussa Niakhaté, vont entamer la préparation pour la Coupe du monde sur le sol américain.

    Après une saison plutôt positive sur le plan sportif, les hommes de Paulo Fonseca ont désormais les yeux rivés sur le prochain exercice, où ils tenteront de faire mieux. Et pour cela, il faudra décrocher son billet pour la phase régulière de la Ligue des champions, les Gones étant seulement qualifiés pour le 3e tour préliminaire.

    Reprise de l’entraînement le 29 juin

    La reprise de la compétition officielle est prévue pour le début du mois d’août. Néanmoins, la préparation estivale des Lyonnais débutera bien plus tôt, le 29 juin prochain au Groupama OL Training Center. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, l’OL devrait affronter Mâcon (N3) en amical selon Olympique et Lyonnais. D’autres rumeurs évoquent également une deuxième rencontre face au GOAL FC, le 11 juillet prochain.

    Une chose est sûre, il ne faudra pas bâcler la préparation, puisque de grandes échéances attendent les Gones dès le début de la saison 2026-2027.

    Lire aussi : C1 féminine : l’OL Lyonnes en quête d’un neuvième sacre européen contre le FC Barcelone

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