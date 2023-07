Guillaume Sanchez ouvre un restaurant à Lyon en septembre

Le chef (Top Chef saison 8) Guillaume Sanchez, une étoile Michelin à Paris, ouvre Abstract, à la Croix-Rousse début septembre.

Il avait marqué la saison 8 de Top Chef, avec ses tatouages jusque sur le visage, son franc-parler et sa cuisine particulièrement audacieuse, que certains jugeront un poil barrée (moules farcies à la crème de pommes de pin, courges confites au bouillon de bois).

Guillaume Sanchez, une étoile au guide Michelin, 15/20 au Gault & Millau pour son restaurant Neso, à Paris, débarque en septembre prochain à Lyon, à la Croix-Rousse, avec vue sur la colline Fourvière (et en bord de route passante).

Associé au meilleur mixologue du monde

Il ouvre Abstract, "un bistrot dipped in abstract art", à l'angle de la rue Duroc et du cours Général Giraud, au lieu et place d'un ancien café bar tabac restaurant.

Abstract, angle rue Duroc et cours Général Giraud, Croix-Rousse bas

Il sera associé au barman franco-irlandais Remy Savage, meilleur mixologue d'Europe 2018 et du monde en 2022 (A Bar with Shapes for a Name, à Londres, Bar Nouveau, à Paris dans le Marais).

Dans son restaurant à Paris, Guillaume Sanchez propose, selon ses propres mots, "une expérience sans compromis, enracinée avec bienveillance dans le terroir français" pour goûter "une cuisine contemporaine française libérée de ses certitudes et de ses obligations, mêlant les plus anciennes pratiques culinaires aux technologies du présent (...) Une post-cuisine engagée, humaine et sur ses gardes, veillant à vous servir le meilleur produit au meilleur de son moment."

Au début des années 2010, on avait connu, Mathieu Rostaing-Tayard qui avait bousculé la scène culinaire lyonnaise au 126 et au Café Sillon. Dans le milieu, Guillaume Sanchez est attendu à Lyon comme un nouveau prophète. A suivre...