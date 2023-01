Le froid s’installe à Lyon en ce début de semaine. Ce lundi 23 janvier, le thermomètre ne devrait pas dépasser 3°c.

Un temps froid et un ciel couvert, c’est ce qui attend les Lyonnais ce lundi 23 janvier. Selon les prévisions de Météo France, le ciel ne devrait pas se dégager de la journée et les températures resteront très basses, 4°c en dessous des normales de saison.

Entre 8 heures et midi comptez entre 1 et 2°c, dans l’après-midi 3°c et dans la soirée de nouveau 2 à 1°c.