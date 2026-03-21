Un camion prend feu devant l'Hôtel de Ville de Lyon, aucun blessé à déplorer

Un camion-benne a pris feu ce samedi 21 mars au matin devant l'Hôtel de Ville de Lyon. Une fuite hydraulique pourrait être à l'origine de l'incident.

Les faits se sont déroulés ce samedi 21 mars à l'aube. Selon nos confrères du Progrès, un camion-benne a pris feu ce matin devant l'Hôtel de Ville de Lyon, dans le 1er arrondissement.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus aux alentours de 7 heures, avant que le camion-benne ne soit finalement retiré à 10 heures.

Selon un témoin présent place de la Comédie, une fuite hydraulique serait à l'origine de l'incident. Aucun blessé n'est à déplorer.