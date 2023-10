Un camion coincé sur les voies, la circulation des trams T1 et T4 perturbée

La circulation des tramways T1 et T4 est perturbée entre les stations Le Tonkin et IUT Feyssine / La Doua.

Un camion s'est embourbé ce samedi matin dans le quartier du Tonkin sur les voies du tramway. Le T1 et T4 sont perturbés par cet incident et la reprise du trafic est estimé à 14h. Les tramways ne circulent plus à partir du Tonkin, jusqu'à La Doua pour le T4 et jusqu'à l'IUT Feyssine pour le T1. Les deux sens de la circulation sont concernés par l'incident.

T4 - 11h34 - circule de Hôp. Feyzin à Charp. - Stations Tonkin à La Doua non desservies - Bus relais - Reprise estimée 14h - Obstacle voies — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) October 28, 2023

Des bus relais ont été mis en place pour assurer la liaison jusqu'au terminus du tramway.