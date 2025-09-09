Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Un cadavre repêché près de Vienne : la piste d’un disparu de Givors

  • par La Rédaction

    • La macabre découverte pourrait être liée à la disparition d’un homme de Givors, signalée il y a quelques jours. Une autopsie a été ordonnée pour confirmer l’identité de la victime.

    Vendredi 5 septembre, lors d’une opération de nettoyage, le corps d’un homme a été retrouvé dans les grilles du barrage hydroélectrique de Reventin-Vaugris, près de Vienne, selon nos confrères du Progrès. Prévenus, les gendarmes de Saint-Clair-du-Rhône et le parquet de Vienne ont ouvert une enquête et ordonné une autopsie.

    Les premières hypothèses orientent vers un habitant de Givors, disparu récemment. Sa voiture avait été retrouvée stationnée à proximité du Rhône, à Chasse-sur-Rhône. Les recherches entreprises depuis plusieurs jours n’avaient jusque-là rien permis de retrouver.

