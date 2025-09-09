Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Haute-Savoie : la RD6 fermée toute la journée à Thyez

  • par Loane Carpano

    • En raison d'une chute d'arbre sur la chaussée, la RD6 restera fermée toute la journée sur la commune de Thyez en Haute-Savoie.

    La chute d'un arbre a endommagé une ligne électrique et coupé la RD6 sur la commune de Thiez ce mardi 9 septembre au matin. Selon le Dauphiné Libéré, l'incident serait survenu aux alentours de 5 h, sur la route de Châtillon. L'arbre aurait entraîné dans sa chute une ligne électrique et un câble télécom situés sur le bord de la route.

    A l'issue d'une intervention des pompiers ayant permis d'évacuer l'arbre de l'axe, les techniciens d'Enedis ont pris le relais. Les habitations voisines sont pour l'heure privées d'électricité. La route devrait quant à elle rouvrir en fin de journée.

