Haute-Savoie : la RD6 fermée toute la journée à Thyez

En raison d'une chute d'arbre sur la chaussée, la RD6 restera fermée toute la journée sur la commune de Thyez en Haute-Savoie.

La chute d'un arbre a endommagé une ligne électrique et coupé la RD6 sur la commune de Thiez ce mardi 9 septembre au matin. Selon le Dauphiné Libéré, l'incident serait survenu aux alentours de 5 h, sur la route de Châtillon. L'arbre aurait entraîné dans sa chute une ligne électrique et un câble télécom situés sur le bord de la route.

A l'issue d'une intervention des pompiers ayant permis d'évacuer l'arbre de l'axe, les techniciens d'Enedis ont pris le relais. Les habitations voisines sont pour l'heure privées d'électricité. La route devrait quant à elle rouvrir en fin de journée.

