Cancers gynécologiques : la caravane Cocon fait escale à l'Hôpital Lyon Sud

La caravane Cocon débute sa tournée nationale les 20 et 21 mai à l’Hôpital Lyon Sud. Ce dispositif vise à accompagner les femmes atteintes d’un cancer gynécologique.

"Libérer la parole des femmes atteintes d'un cancer gynécologique." C'est l'objectif de la caravane Cocon qui débute sa tournée nationale ce mercredi 20 et ce jeudi 21 mai à l'Hôpital Lyon Sud (HCL) de Pierre-Bénite. Porté par l’association de patientes Imagyn et GSK France, ce dispositif a pour but d’aller à la rencontre des femmes atteintes d'un cancer gynécologique pelvien et de leurs proches. A noter que 17 000 femmes sont concernées en France par ces maladies. Plusieurs axes d'intervention sont évoqués : échanger sur leur vécu, répondre à leurs questions, les sortir de l'isolement et aussi sensibiliser le grand public à ces maladies encore méconnues, et lutter contre les idées reçues.

Pour cette 6ᵉ édition, le dispositif met l’accent sur la sexualité et la vie intime après un cancer gynécologique, "un sujet encore largement absent des parcours de soins malgré son impact majeur sur la qualité de vie des patientes" précise le communiqué. Clémence de La Londe, Infirmière sexologue HCL et Sacha Glatard-Dumas, Onco-psychologue, aborderont ce sujet avec une session intitulée "Intimité : reconquérir sa vie de femme", le jeudi 21 mai de 14 h à 15 h 15.

Le dispositif se poursuivra à Nancy, Paris et Caen

"Le Cocon permet de rompre l’isolement et de libérer la parole de femmes qui n’ont jamais osé évoquer leur cancer", explique Coralie Marjollet, présidente de l’association Imagyn. "Ces cancers touchent à l’intime, à la féminité, à la vie de couple, et beaucoup de patientes se sentent seules face à leurs questions ou à leurs difficultés", poursuit-elle.

Pour rappel, la caravane Cocon poursuivra son voyage à travers la France à Nancy (10/11 juin), Paris (24/25 juin), puis Caen (16/17 septembre).

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Le programme complet du dispositif Cocon à l'Hôpital Lyon Sud