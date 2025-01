Un Beaujolais nommé meilleur gamay du monde lors d'un concours international

Un vin du Beaujolais a été élu ce samedi 11 janvier meilleur gamay du monde lors d'un concours international qui s'est tenu à Lyon.

La 15ème édition du Concours International du Gamay s’est tenue à la Cité Internationale de Lyon le samedi 11 janvier dernier. Durant une journée, 727 vins en provenance de 4 pays (France, Suisse, Italie et Canada), et tous issus du cépage gamay, ont été dégustés par 150 jurés professionnels du vin et amateurs éclairés.

Après une première sélection, un "grand jury", composé de différents experts, a dégusté à l’aveugle à nouveau les vins médaillés d’or. A l'issue de cette deuxième phase, c'est donc un Beaujolais Villages cuvée du Relais 2023 du Relais du Colombier qui a obtenu le titre de "meilleur gamay du monde".

"Présentée parmi près de 730 échantillons, notre cuvée du Relais 2023 a été décrite comme gourmande et fruitée. C’est une immense fierté pour nous et cela permet aussi de donner un coup de projecteur sur le village de Marchampt faisant partie des 38 communes de l’appellation Beaujolais Villages composée d’autant de terroirs que de villages" s'est exprimé Laurent Ducrot, vignerons avec sa femme Véronique lauréat de ce titre.

Au total, 228 médailles dont 92 en or ont été attribuées cette année.