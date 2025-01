Un homme a été interpellé après un refus d'obtempérer à Villefranche-sur-Saône. Il s'était évadé du CRA de Lyon-Saint-Exupéry.

Samedi 11 janvier vers 21 h 20, un individu a commis un refus d'obtempérer à Villefranche-sur-Saône alors que des policiers souhaitaient le contrôler pour une infraction au code de la route, indique Le Progrès.

L'automobiliste a pris la fuite mais s'est retrouvé bloqué dans une impasse. Il a tenté de s'enfuir à pieds mais a été interpellé quelques minutes plus tard et placé en garde à vue.

L'homme conduisait sans permis de conduire et avait consommé des drogues, notamment de la cocaïne. Âgé d'une trentaine d'années et de nationalité algérienne, l'homme est en situation irrégulière et s'est évadé du Centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry.

Il y a été reconduit.