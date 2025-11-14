Lyon : menaçant et armé d’un cutter dans le tramway, il est interpellé à la Guillotière

Un homme qui menaçait un autre passager avec un cutter dans le tramway T1 a été interpellé par les forces de l’ordre jeudi 13 novembre à Lyon.

Les faits se sont déroulés dans la soirée de jeudi 13 novembre à Lyon. Un homme armé d’un cutter s’est, en effet, montré menaçant envers un autre passager qui se trouvait dans le tramway T1. Il était notamment armé d’un cutter, indiquent nos confrères d’Actu Lyon.

Rapidement dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont interpellé l’homme de 28 ans au niveau de la station Gabriel Péri, dans le 7e arrondissement. Aucun blessé n'est à déplorer. Le mis en cause s’est par ailleurs montré violent durant son arrestation, nécessitant l’utilisation par la police d’un pistolet à impulsion électrique. Il a finalement été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.