Actualité
Source : Préfecture de la Loire.

Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance

  • par La Rédaction

    • Après plusieurs semaines de restrictions imposées par la sécheresse, la préfecture de la Loire a levé les mesures encadrant l’usage de l’eau. Le département reste toutefois placé en vigilance, invitant chacun à une consommation responsable.

    Après un été marqué par des épisodes de sécheresse successifs, la préfecture de la Loire annonce la levée de toutes les mesures de restriction d’eau. Depuis le 5 septembre, une première amélioration avait déjà permis d’alléger les règles, grâce aux précipitations de fin août. Les pluies enregistrées depuis ont confirmé cette tendance, même si les prévisions annoncent désormais un temps plus sec.

    La préfète a donc décidé de replacer l’ensemble du département en simple vigilance. Ce niveau n’impose pas de contraintes, mais invite les habitants, agriculteurs et acteurs économiques à limiter volontairement leurs consommations, afin de préserver les cours d’eau et d’éviter une nouvelle dégradation.

    La Loire reste particulièrement vulnérable aux sécheresses en raison de son sous-sol imperméable et de l’absence de grandes nappes souterraines, ce qui impose une gestion collective et responsable de la ressource en eau.

