L'aéroport de Lyon vient de se doter de deux bornes interactives animées par un avatar pour répondre aux questions des voyageurs, grâce à l'intelligence artificielle.

Deux bornes ont fait leur apparition dans le Terminal 1 de l'aéroport de Lyon. Elles sont animées par un avatar 3D conversationnel, utilisant l'intelligence artificielle (IA) argentée développée par la startup Jumbo Mana. Cet agent virtuel est capable d'orienter les voyageurs et de répondre à leurs questions sur leur vol et les services disponibles.

C'est le premier aéroport en Europe à se doter de cet outil, indique l'aéroport de Lyon dans un communiqué. Cette assistante est donc accessible 24h/24 et 7j/7 et positionné place des Lumières pour les départs et en salle de livraison des bagages pour les arrivées. L'agent virtuel est capable de comprendre une trentaine de langues et peut répondre, "dans un premier temps", en français et en anglais.

"Ce service innovant vient compléter le travail des agents d’accueil et s’ajouter aux différents dispositifs d’information déjà existants", ajoute l'aéroport de Lyon.

