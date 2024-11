L'investissement de 121 millions d'euros engagé par DHL Express à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry doit se concrétiser en juillet 2025 avec l'ouverture du nouveau site.

Un changement colossal pour répondre à une activité de plus en plus importante. Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes représente 22 % des produits traités en France par DHL Express, la société de logistique a engagé un projet de méga plateforme à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, estimé à 121 millions euros. D'ici juillet 2025, le site lyonnais, actuellement distant de 800 m2, deviendra une immense plateforme logistique de... 50 000 m2. L'équivalent de 7 terrains de rugby. 13 000 m2 d'entrepôt au sol seront disposés.

Avec sa nouvelle plateforme accolée à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, DHL Express prévoit, dans sa capacité maximum, le traitement de 17 500 pièces par heure (enveloppes et colis), soit cinq fois plus qu'actuellement. Toutes les activités de transport seront rassemblées en un seul et même lieu, avec 400 salariés de fonctions diverses, dont 40 embauches. Les nouveaux bureaux occuperont une surface de 3 300 m2.

Un site encore évolutif

Le site est déjà le deuxième plus important du pays et le quatrième d'Europe, grâce à son placement géographique, "au carrefour des échanges en Europe, en particulier du sud (Italie, Espagne), du nord (Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas) et centrale (Suisse, Autriche, Allemagne)", dixit le groupe DHL, qui prévoit ainsi de répondre à l'évolution des flux pour les 15 prochaines années. D'autant que la société connaît une hausse de 22 % de ses volumes transportés en France en 2024 par rapport à 2019, avant la période Covid. C'est plus qu'à l'échelle nationale (+15 %).

Conscient de la hausse constante de son activité, DHL Express se donne la possibilité d'agrandissements, qui pourront être opérés sur un hectare, sans interférer dans ses activités. Ces dernières permettront par ailleurs d'améliorer la gestion auprès de sa clientèle : l'enlèvement pourra être plus tardif chez les clients et la livraison possible plus tôt le matin.

Enfin, DHL Express insiste : "La nouvelle plateforme aérienne répond à des critères stricts en matière d'environnement". Son efficacité énergétique est améliorée de 55 % par rapport à l'installation précédente. Le groupe se veut ambitieux et s'est engagé à respecter l'objectif "zéro émission" à l'horizon 2050.

