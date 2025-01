Retards et annulations : l'aéroport Lyon-Saint Exupéry est-il un bon élève ?

Une étude révèle le classement des pires et meilleurs aéroports européens au cours de l'année 2024. Alors, que dit-elle de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry ?

Une étude réalisée par Flightright, l'un des leaders de l'indemnisation des passagers aériens, a passé au crible 25 aéroports européens et 25 français sur la période du 1er janvier au 13 décembre. Des classements ont ensuite été dressés pour déterminer les pires et les meilleurs d'entre-eux en fonction de plusieurs critères.

En ce qui concerne les annulations de vol, l'aéroport Lyon-Saint Exupéry se classe à la 9e place avec 1,10 % de ses vols annulés (538 sur 48 825 vols). Loin de Clermont-Ferrand, dont le taux d'annulation atteint 2,26 %.

En revanche, dans le classement des retards, l'aéroport de Lyon s'en sort légèrement mois bien et pointe à la 6e place. Sur ses 48 825 vols, plus de 8 500 ont enregistré un retard : soit 17,80 %. Paris Roissy-Charles de Gaulle domine le classement avec plus d'un vol sur quatre en retard.

