Pour lutter contre les incivilités, le maire de la commune de Colombier-Saugnieu (Rhône) a pris deux arrêtés : l'un interdisant les regroupements, l'autre la consommation d'alcool.

Un arrêté pris le 26 mars dernier, et signé par le maire de la petite commune de Colombier-Saugnieu (Rhône), Pierre Marmonier, interdit tous regroupements de plus de trois personnes troublant l'ordre public de 17 à 2 heures en semaine et de 14 à 4 heures le week-end et les vacances scolaires.

Cette décision, en vigueur depuis le 1er avril, fait suite à des incivilités rencontrées lors des dernières vacances scolaires, concernant particulièrement des regroupements de jeunes. La mesure s'appliquera dans plusieurs secteurs de la ville : la place Rouge route de Planaise, la place Cholet, les parvis et parkings des salles de danse, la supérette Vival, et autour de l’étang du Rafour.

Sur ces "points chauds", comme les décrit l'édile, un deuxième arrêté interdisant la consommation d'alcool a également été pris. "Respect, civisme, solidarité et responsabilité sont des valeurs que chacun devrait respecter", conclut-il. Ces arrêtés sont temporaires et valables jusqu'au 31 octobre 2025.

