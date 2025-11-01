Actualité
embouteillages à Lyon voitures
@Flickr
Article payant

Les conditions de circulation à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • L’indice trafic TomTom évalue chaque année 501 villes du monde, dans 62 pays de tous les continents, en fonction de leur temps de trajet moyen et de leur niveau de congestion, et à partir des données de trafic remontées par près d’une voiture sur cinq. Qu’en est-il à Lyon ?

    En d’autres termes, l’entreprise se base sur des milliards de kilomètres roulés à partir desquels elle fait des moyennes, sans aucune extrapolation. Les données 2025 ne seront disponibles qu’en janvier prochain, nous publions donc les résultats de l’année 2024. Qu’en est-il à Lyon ?

    Il vous reste 65 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon 13:13
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon 13:12
    Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi 12:49
    police Lyon
    Un Afghan de 20 ans arrêté à Lyon et écroué pour association de malfaiteurs terroriste 12:25
    embouteillages à Lyon voitures
    Article payant Les conditions de circulation à Lyon 12:21
    d'heure en heure
    neige
    Rhône : les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces 96 communes  12:00
    Article payant Respire-t-on vraiment mieux à Lyon ? Le grand paradoxe des bouchons 11:39
    Théâtre de la Croix-Rousse : L’Art d’avoir toujours raison, une fois de plus ! 11:15
    Article payant Au cœur du Bugey : immersion dans les entrailles du nucléaire français 10:56
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air bonne à moyenne ce samedi 10:27
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut