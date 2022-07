Typiquement lyonnais : JS Musique, les spécialistes des instruments à vent

JS Musique, c'est l'adresse lyonnaise de référence pour les instruments à vent. Lyon Capitale est allé à leur rencontre.

Les amoureux de musique connaissent certainement l'adresse. JS Musique, magasin spécialisé dans les instruments à vent, est niché dans l'une des ruelles de la Presqu'île, en plein cœur du 2ème arrondissement de Lyon. L'enseigne JS Musique, dont le nom est tiré des initiales des créateurs, existe depuis 1984. Après leur départ à la retraite en août 2018, le magasin a été repris par trois associés : Jacques Ponthus, Arnaud Jourdy et Manu Fillat. Saxophonistes professionnels, les trois associés ont assuré des spectacles de jazz à travers le monde pendant 25 ans, avec leur compagnie Heavy Fingers.

"L'essence même de JS Musique, c'est les instruments à vent", explique Manu Fillat. Soit tous les bois (flûte, clarinette, saxophone, hautbois, basson…) et tous les cuivres (trompette, tuba, cor…). L'enseigne vend, loue et répare ces instruments.

Cinq luthiers, employés à temps plein, permettent d'assurer l'entretien des instruments. Le magasin dispose également d'une librairie musicale, au sein de laquelle les clients peuvent acheter ou commander des partitions.

300m2 dédiés aux instruments à vent

La spécificité de JS Musique réside peut-être dans la taille de son stock. "En France, il y a beaucoup de magasins de musique qui sont petits, détaille Manu Fillat. On n'est pas beaucoup à être une grosse équipe, avec 300m2 d'exposition et cinq studios d'essai". Ce stock important permet à JS Musique de proposer un large choix à ses clients : "Quand un client vient acheter un tuba, il faut qu'il en essaye dix, même si à la fin il ne va en acheter qu'un seul", souligne le co-associé de JS Musique. Le magasin est l'un des rares en France à être "studio tuba". A travers un partenariat avec les marques de tuba, JS Musique peut proposer une dizaine de tubas à l'essai et à la vente.

Et toucher ainsi un large public. "Avec un peu de prétention, on a toute la clientèle musicale", sourit Manu Fillat. Le magasin fournit aussi bien les structures d'enseignement de la région (conservatoires et écoles de musique), que les musiciens des orchestres professionnels ou les amateurs de musique.

"Le Covid-19 a été à double tranchant pour la musique"

Cette clientèle a évolué depuis la crise du Covid-19 et les confinements successifs. "Le Covid-19 a été à double tranchant pour la musique, affirme Manu Fillat. Beaucoup de gens ont arrêté de faire de la musique, mais les confinements ont aussi donné l'envie de pratiquer un instrument de musique à énormément de gens".

L'associé constate qu'un nouveau public se rend désormais dans son magasin : "On reçoit les jeunes adultes, les quarantenaires, et surtout les jeunes retraités, qui s'étaient toujours dit qu'ils allaient faire de la musique un jour et ont sauté le pas".

Pour les connaisseurs, JS Musique propose aussi des concerts intimistes et gratuits une à deux fois par mois, les samedis à 17 heures. Il est nécessaire de réserver via le compte Facebook de l'établissement. Pause estivale oblige, le prochain est prévu pour la mi-octobre.