La canicule s'est installée depuis le début de la semaine à Lyon. Et ce n'est pas fini.

Le week-end s'annonce encore très chaud à Lyon. Météo France prévoit 34 degrés ce samedi à Lyon, puis 36 dimanche. Ca se dégrade ensuite, avec 38 lundi 18 juillet, puis... 40 ce mardi 19 juillet.

Le Rhône est toujours en vigilance jaune "canicule".

Affolantes prévisions de Météo-France pour lundi ! Entre 40 et 42° voire plus, dans les régions de l'ouest. Avec un vent de terre prévu sur certaines de ces régions grande prudence, les risques d'incendies restent et resteront très élevés. Pensées et estime pour nos pompiers. pic.twitter.com/3XkRF8Sdok

— Evelyne Dhéliat (@EvelyneDheliat) July 15, 2022