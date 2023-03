Trottinettes à Lyon : pour Thomas Rudigoz, il faut "protéger les utilisateurs" 

Avec la volonté de renforcer la sécurité pour les utilisateurs de trottinettes, le député du Rhône, Thomas Rudigoz explique à Lyon Capitale sa proposition de loi.

Afin d’améliorer la sécurité sur les trottinettes en libre service, deux députés du parti présidentiel Renaissance, dont Thomas Rudigoz vient de déposer une proposition de loi. "À l’automne 2022, le père d’Iris m’avait contacté pour faire bouger les choses". Pour rappel, le 22 août 2022, la jeune fille de 15 ans avait perdu la vie avec son petit ami Warren, après une collision entre leur trottinette et une ambulance privée.

Le député du Rhône n’est pas seul dans son envie de faire bouger les choses, son homologue dans le Jura, Danielle Brulebois, "avait elle aussi reçu un appel d’une famille victime d’un accident". Dans cette volonté commune, les deux députés se sont associés dans cette proposition de loi.

Intensifier les contrôles

"Notre volonté est de durcir les règles sur l’utilisation", souligne Thomas Rudigoz. Réduire la vitesse à 20 km/h et rendre le casque obligatoire font partie des convictions. L'ex-maire du 5e arrondissement de Lyon est aussi conscient qu’il faut "intensifier les contrôles. C’est devenu indispensable". Pour cela il espère en discuter avec "la mairie de Lyon mais aussi la préfecture du Rhône".

Dott et Tier resteront jusqu’en 2027

Le nouvel appel d’offres du 1er février 2023 lancé par la ville de Lyon a été remporté par les opérateurs déjà implantés dans la capitale des Gaules, Dott et Tier. "Dans la ville de Lyon, la vitesse est déjà limitée à 20km/h avec ces trottinettes en libre service". En revanche, les deux opérateurs n’ont pas annoncé une obligation du port du casque, mais seulement une simple recommandation. Aujourd’hui, "le projet de loi veut encore aller plus loin", même si de nombreux moyens ont été mis en place dont "le scan de la pièce d’identité".

Passer l’âge de 12 à 14 ans

L’utilisation de la trottinette électrique est à l’heure actuelle possible dès l’âge de 12 ans, pour Thomas Rudigoz cet âge minimum doit aussi être repoussé de deux années. "À 14 ans, les jeunes reçoivent l’attestation de la sécurité routière (ASR), il y a donc une meilleure compréhension de la route et plus de sérieux". Le respect du Code de la route est aussi un énorme problème avec les trottinettes, non-respect du stop des feux rouges, dépassement sur la droite, "tous les âges ne respectent pas énormément ce code de la route".

Une résonance au niveau nationale

Lors d’une réunion avec le ministre des Transports, Clément Beaune, "un long échange a été fait par rapport aux transports doux en ville". Une longue partie était destinée notamment à l’utilisation de la trottinette et le ministre s’est énormément intéressé à "notre proposition de loi a été entendu et bien accueilli", détaille le député.

Malgré la conviction d’améliorer la sécurité sur ce mode de transport, le député du Rhône est mesuré et veut garder ce mode de transport dans le département. "On a simplement une volonté de réorganisation de l’utilisation de la trottinette, mais pas une volonté d’interdiction", conclut Thomas Rudigoz.