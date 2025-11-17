Un feu s'est déclaré dans une maison inoccupée à Villeurbanne dimanche sans faire de victime.

Un incendie s'est déclaré dimanche 16 novembre vers 15 h 30 dans une maison inoccupée située rue du 8-mai-1945 à Villeurbanne. Selon Le Progrès, le feu est parti d'une chambre et s'est propagé aux combles mais a rapidement été circonscrit par la vingtaine de pompiers intervenue.

Le feu ne s'est pas propagé aux commerces adjacents. À noter qu'un mur du bâtiment menaçait de s'effondrer. Les services spécialisés du SDMIS et de la Ville de Villeurbanne prennent ainsi des mesures conservatoires.