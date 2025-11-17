Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne

  • par La rédaction

    • Un feu s'est déclaré dans une maison inoccupée à Villeurbanne dimanche sans faire de victime.

    Un incendie s'est déclaré dimanche 16 novembre vers 15 h 30 dans une maison inoccupée située rue du 8-mai-1945 à Villeurbanne. Selon Le Progrès, le feu est parti d'une chambre et s'est propagé aux combles mais a rapidement été circonscrit par la vingtaine de pompiers intervenue.

    Le feu ne s'est pas propagé aux commerces adjacents. À noter qu'un mur du bâtiment menaçait de s'effondrer. Les services spécialisés du SDMIS et de la Ville de Villeurbanne prennent ainsi des mesures conservatoires.

    Un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne 14:14
