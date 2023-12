Trois supporters de l’OL arrêtés pour des saluts nazis

Plus d’un mois après le fiasco du match entre l’OL et l’OM le 29 octobre, trois supporters Lyonnais ont été placés en garde à vue à Marseille pour des saluts nazis.

Dans la foulée du report du match entre l’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille le 29 octobre, trois enquêtes avaient été ouvertes par le parquet de la cité phocéenne sur les incidents ayant conduit à l’annulation de l’Olympico. L’une d’elle, ouverte pour "provocation à la haine raciale et injures à caractère racial" après les saluts nazis et cris de singe de plusieurs supporters lyonnais dans le stade Vélodrome, a abouti à trois interpellations mardi 5 décembre.

Suspectés d'appartenir à la "Mezza Lyon"

Placés en garde à vue, les trois hommes seraient proches du groupe de supporters d’ultras appelé la "Mezza Lyon", selon des informations de l’AFP. Non reconnu par l’OL ni officiellement par les autres groupes de supporters, ce petit groupe de hooligans créé en 2006 fait partie de la galaxie des identitaires lyonnais. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux le soir de la rencontre avortée, on pouvait notamment voir des membres de la Mezza Lyon agiter leur drapeau noir, portant une carte de France blanche, pendant que des saluts nazis et des cris de singes étaient proférés à destination des supporteurs marseillais.

« 𝗠𝘂𝘀𝘂𝗹𝗺𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗱𝗲.

𝗟𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗶𝘀.

𝗙𝗮𝘂𝘁 𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗰𝗲𝘀 𝗯𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝘂𝗹𝗲𝘀. »



Agitations de passeports, signes nazis, imitation de singes ou encore marseillaises entonnées à répétition.



Voilà ce que rapporte un supporter… pic.twitter.com/nAjmHzZLgP — MercaFoot (@MercaFoot_) October 29, 2023

Les deux autres enquêtes, ouvertes pour "violence volontaire en réunion", portent sur le caillassage du bus des joueurs de l’OL, lors duquel l’ancien entraîneur lyonnais Fabio Grosso avait été blessé au visage, et sur celui d’un car de supporters. Le rencontre reportée doit finalement être disputée ce mercredi soir, au Vélodrome de Marseille, où les joueurs lyonnais feront leur retour avec un nouvel entraîneur intérimaire. Malgré l’absence des 600 supporters lyonnais qui avaient été autorisés à faire le déplacement le 29 octobre, la rencontre est placée à très haut risque.

