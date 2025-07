En plus de la signature de 12 nouvelles conventions de coopération, la Ville de Lyon a remis ce mardi une nouvelle version du pacte climat Lyon 2030.

En amont de la plénière d'été ce mardi 8 juillet, 12 nouveaux signataires se sont engagés au sein de l'Agora Lyon 2030, qui compte désormais 179 membres. Une initiative lancée en 2023 dans le cadre du programme européen "100 villes climatiquement neutres en 2030", dont la ville de Lyon fait partie, et qui a pour objectif de tracer une feuille de route pour la transition écologique du territoire.

"Aujourd’hui, cette initiative est en train de nous dépasser totalement, s'est réjouit le maire de Lyon, Grégory Doucet. Quand nous nous sommes lancés dans cette aventure, bien-sûr, nous avons eu l'ambition de se mettre à plusieurs pour relever ce défi. Mais quand je vois cette alliance entre les pouvoirs publics et toutes les entreprises du territoire de secteurs si différents, je me dis que ce territoire est bien plus réactif et audacieux que nous pouvons le penser."

Les 12 nouveaux acteurs ont officialisé leur engagement ce mardi.

"On va intégrer plus fortement l'enjeu de justice sociale"

Cette feuille de route, le pacte climat Lyon 2030, a été remis aux mains du maire ce mardi dans une version mise à jour. La précédente, approuvée par le conseil municipal en septembre 2023, voit donc s'ajouter "des propositions d'évolution qui ont été faites par tous les membres de l'Agora lors des dernières sessions d'élargissement (en 2024 et 2025, NdlR)", explique Sylvain Godinot, adjoint en charge de la Transition écologique et du patrimoine.

Ce chemin vers la décarbonation s'était d'abord penché, en 2023, sur les questions de sobriété énergétique. Avec désormais une grande centaine de signataires, l'Agora prend du volume et les idées émergentes sont plus nombreuses, plus diverses. Sylvain Godinot ajoute : "On va intégrer plus fortement l'enjeu de justice sociale, présent en filigrane mais que les membres ont souhaité mettre en avant de manière plus visible. Mais aussi les enjeux d'adaptation au changement climatique, les enjeux d'alimentation (encore assez peu présents dans le dispositif) et les enjeux liés notamment au numérique".

34 engagements collectifs

L'INSA Lyon, qui vient de s'ajouter officiellement à la liste des acteurs engagés après avoir récemment validé son schéma directeur interne, a tout de même fait partie du travail collectif de l'Agora depuis 2023. Du haut de ses 6 000 étudiants et 1 400 personnels, l'Institut a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité. "C'est une transmission qui, pour nos ingénieurs, va au-delà des seules compétences techniques et scientifiques. Ce sont des changements de société", détaille Nicolas Freud, directeur en charge de la transformation socio-écologique.

Au total, 34 engagements collectifs sont établis par le pacte climat Lyon 2030. Sans oublier que plus de 410 engagements et axes de coopération entre la municipalités et les acteurs engagés sont aussi formalisés. Aucune version définitive du pacte n'est prévue, puisque ce dernier a vocation à évoluer jusqu'en 2030.

