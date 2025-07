Un Jésus "moche" et "idiot" : le RN outré par un documentaire Arte financé par la Région

Les conseillers régionaux du Rassemblement national s'indignent du financement d'une série documentaire Arte représentant Jésus de façon peu flatteuse dans un but humoristique et éducatif.

Pas touche à Jésus dit le Rassemblement national. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le groupe d'extrême droite du conseil régional dénonce le financement, à hauteur de 50 000 €, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'une société de production derrière une série documentaire "d'un très mauvais goût" selon ses mots.

"Déconstruire notre identité, insulter nos racines"

En effet, dans l'un des épisodes de la série d'animation éducative, Tu mourras moins bête, les auteurs s'intéressent à une étude décrivant pourquoi les adultes trouvent "moches" les nouveaux-nés. Et pour illustrer ce nouveau né, qui de mieux que le bébé le plus connu du monde occidental, Jésus. De façon humoristique, la série imagine ainsi l'arrivée des rois mages auprès d'un Jésus difforme et couverts d'excréments.

"Un monstre moche qui se roule dans ses excréments et fait l'idiot" déplorent les conseillers régionaux du RN. S'ils rappellent que "les artistes sont libres de créer comme ils l'entendent", les élus estiment que le rôle du fond cinématographique de la Région "est de promouvoir la région Auvergne-Rhône-Alpes via le cinéma et non de déconstruire notre identité, d'insulter nos racines et traditions ou d'entrer dans des délires wokistes".

"Nous demandons donc au Président de Région, Fabrice Pannekoucke, et à son conseiller spécial, Laurent Wauquiez, de ne plus cofinancer les productions de « Folimage » et de recadrer les objectifs d’« Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma » pour éviter à l’avenir ce genre de dérapages et de gaspillages", concluent-ils.