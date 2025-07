Fourvière : les Nuits de Richter

Petit ovni au sein de la programmation des Nuits de Fourvière 2025 que ce concert autour de l’univers de Max Richter, figure d’un post-minimalisme qu’il malaxe depuis 25 ans.

Le compositeur viendra en personne défendre cette musique, parfois qualifiée de néoclassique, planante, hypnotique, évoquant des paysages imaginaires…

C’est d’ailleurs son album In a Landscape, paru en 2024, qui sera ici à l’honneur et que Richter, au piano, accompagné d’un quintette à cordes, viendra défendre devant le public du grand théâtre de Fourvière.

Des compositions subtiles, exigeantes, ne répondant pas aux canons de la musique contemporaine comme on l’imagine fréquemment : dissonante, complexe, élitiste. Ici on est presque dans l’easy listening et c’est le côté accessible qui frappe aux oreilles sans écorcher les plus douillettes d’entre elles.

Certains trouveront l’exercice coupable : trop de mièvrerie, de romantisme facile… Beaucoup adoreront et se laisseront bercer par ces bandes originales qui caressent et relaxent. En complément de programme, le compositeur interprétera également son album The Blue Notebooks de 2004 en compagnie de sa petite bande de chambristes aux cordes frottées.

Max Richter – Vendredi 11 juillet à 20 h 30 au grand théâtre de Fourvière – www.nuitsdefourviere.com