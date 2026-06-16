Trois scènes, trois ambiances : la fête de la musique s'invite à Bron

Dimanche 21 juin, les habitants de Bron sont invités à se rendre dans les rues pour profiter de plusieurs concerts joués pour la fête de la musique.

Trois lieux, trois scènes, trois ambiances. A l'occasion de la fête de la musique, plusieurs concerts rythmeront les rues de Bron de 18 h à 22 h, dimanche 21 juin.

Alors que les choeurs de la chorale résonneront dans l'église Saint-Denis, des artistes amateurs pop, rap, reggae, ou encore variété se produiront sur le parvis de la mairie. En parallèle, la MJC fera son show au square Grimma. Au programme : du folk, de la soul, du métal, du pop-rock et du reggae.

Côté restauration, plusieurs buvettes seront tenues par différentes associations sur le parvis de la mairie et dans le square Grimma.

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