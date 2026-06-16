Du 15 au 20 juin, des restaurateurs du 6e arrondissement se mobilisent pour offrir des repas conviviaux aux séniors.

Dans le cadre de l'opération C'bon, près de 35 restaurateurs du 6e arrondissement se mobilisent du 15 au 20 juin, pour offrir un moment de partage aux séniors. L'objectif ? Offrir un repas aux aînés pour lutter contre l'isolement : "Il suffit parfois d’un repas partagé pour rompre la solitude et recréer du lien. Et si la recette paraît simple, son impact, lui, est profondément durable", souligne Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement organisateur de l'événement.

A noter que des étudiants bénévoles et des élus seront présents dans chaque restaurant partenaire pour favoriser les rencontres intergénérationnelles. Ce mardi midi, le maire du 6e arrondissement se rendra dans plusieurs établissements partenaires, à savoir, le Gueuleton, la Poterne, la Nona, le Comptoir libanais et le comptoir.

Les précédentes éditions avaient déjà permis d’accueillir près de 400 seniors par an, soit plus de 2 000 bénéficiaires au total.

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