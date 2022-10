Trois députés du Rhône alertent l'Etat sur l'urgence écologique

Le Journal du Dimanche a publié un tribune où 49 députés NUPES alertent l'Etat sur l'urgence écologique et demandent à "faire preuve de plus de volontarisme."

Marie-Charlotte Garin, Députée de la 3ème circonscription du Rhône, Hubert Julien-Laferrière, Député de la 2ème circonscription du Rhône, Gabriel Amard, Député de la 6ème circonscription du Rhône (LFI-NUPES) ont participé à la tribune publié dans le Journal du Dimanche.

L'objectif : Un an après l'affaire du siècle, où en sommes nous en matière d'actions écologiques ?

"Des millions de citoyens français ont envahi les rues ces dernières années pour alerter sur l’urgence d’agir pour le climat et pour leurs droits, aux côtés de milliers de scientifiques et de nouvelles générations. Face à cette génération climat, le gouvernement attend. Regarde les sécheresses, les canicules, les pénuries s’accentuer en semblant découvrir une catastrophe prédite depuis plus de 40 ans, pour monter au 15 août, après plus de 6 mois de déficit de pluviométrie majeure, une cellule interministérielle sur la sécheresse, dont on ne connaît pas les conclusions au 11 octobre", dénoncent-ils dans cette tribune.

