Sainte-Foy-lès-Lyon : Les résultats de cette 2e édition du Trail de L'Aqueduc

Ce dimanche 16 octobre, la 2e édition du Trail de l'Aqueduc affichait complet et 1 000 participants sur les trois formats chronométrés seront présents. Voici les résultats.

La première édition avait rassemblé 600 personnes. Cette année, elle affichait complet avec 1000 participants.

Pour rappel 5 parcours étaient proposés :

La ruée vers l'or : 11km +270m / départ 10h avec 1 ravitaillement complet et 1 point d'eau,

Un indien sur l'Aqueduc : 22 km +620m / départ 9h avec 1 ravitaillement complet et 2 points d'eau,

L'expédition : 42,2 km +1040m / départ 7h30 avec 2 ravitaillements complet et 2 points d'eau,

La conquête des gônes : courses enfants à partir 6 ans, samedi 15 octobre,

La recherche de l'Aqueduc Perdu : randonnée - marche nordique 11 km, dimanche 16 octobre.

Les vainqueurs pour le 42 km sont : Yoann Stuck en première position, Dominique Renda en seconde position et Antoine Decambron pour la troisième position. Pour le 22 km : Clément Girard, suivi de Etienne Compagne et Donovan Faivre. Enfin pour le 11 km : Mickael Mazza suivi de Sébastien Berard et pour finir Romain Riviere.