Les risques d'avalanches sont pointés par Météo France en Savoie et en Isère. Le Cantal est également placé en vigilance jaune "neige-verglas".

Ce dimanche, le Cantal est le seul département français placé en vigilance jaune "neige-verglas", et les conducteurs sont invités à la prudence.

En Savoie et en Isère, Météo France a classé les deux départements en vigilance jaune "avalanches". Le niveau de vigilance pourra être actualisé dans la journée. Ailleurs en France, une grande partie du littoral est placée en vigilance orange "vagues-submersion" et "crues" en raison de grandes marées sur la façade atlantique et l'entrée de la Manche, et d'un épisode de crue à prévoir sur plusieurs estuaires de la façade atlantique sous influence maritime. La dépression "Karlotta" circule effectivement du sud-ouest de l'Angleterre à l'est de la Manche en journée.