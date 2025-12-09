Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans

  • par La Rédaction

    • Deux hommes de 56 et 60 ans, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, ont écopé lundi à Lyon de peines de 5 et 4 ans de prison ferme pour un go-fast depuis l’Espagne transportant près de 200 kg de cannabis.

    "Pas des petits jeunes" : deux hommes de 56 et 60 ans, déjà emprisonnés par le passé pour trafic de drogue, ont été condamnés lundi à Lyon à 5 et 4 ans de prison ferme pour un go-fast depuis l'Espagne avec près de 200 kilos de résine de cannabis.

    "Ce sont des personnes relativement âgées, qui ont travaillé" entre-temps, a rappelé le procureur lors de l'audience en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lyon. "Ils savaient très bien ce qu'ils encouraient vu leur casier judiciaire", a-t-il asséné.

    Embauchés pour 4000 et 5000 euros

    Récidivistes, condamnés plusieurs fois notamment pour trafic de stupéfiants, les deux hommes semblaient s'être rangés depuis leurs sorties de prison en 2019. Ils ont été "particulièrement idiots d'accepter comme des gamins de 20 ans", a observé l'avocate de l'un des deux, Kaïness Lakehal. "Parce qu'on savait qu'ils avaient besoin d'argent".

    Les deux hommes ont été contactés par une ancienne connaissance de prison sur un marché de la région lyonnaise, embauchés pour 4.000 et 5000 euros. "J'ai cédé à contrecœur", a assuré le plus âgé, malade, en situation de travailleur handicapé sans emploi.

    "On avait tourné la page de tout ça", a soutenu son complice, qui s'était reconverti en chauffeur de poids-lourds, avant un accident du travail contesté par son employeur. Le conducteur de la voiture où la drogue a été retrouvée, le plus âgé, a été condamné à 4 ans de prison ferme, et l'autre, qui roulait dans un second véhicule pour ouvrir la voie, a écopé de 5 ans. L'aller-retour s'est fait début décembre.

    Les policiers ont intercepté le convoi à hauteur de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, et trouvé 192 kilos de résine de cannabis empaquetés dans des "valises", pour une valeur marchande d'environ 900.000 euros.

    "Une sérieuse rechute plutôt qu'une reconversion réussie", a ironisé le procureur, qui avait requis 8 et 6 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux-tiers et des amendes de 25.000 euros.

    à lire également
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi 08:25
    panorama de Lyon
    Le repreneur en série ACI Group devant la justice à Lyon, le sort de 1600 salariés en suspens 08:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans 07:44
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:28
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et très doux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ? 07:00
    Interpol reste à Lyon, une extension officialisée ce mardi 08/12/25
    Jean-Michel Aulas veut doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance à Lyon 08/12/25
    Région Auvergne Rhône-Alpes : 200 boutons pour protéger les buralistes 08/12/25
    OL : Michele Kang parmi les 25 personnes les plus influentes du monde selon le Financial Times 08/12/25
    Messages anti-police pendant la Fête des Lumières à Lyon : ce syndicat dénonce "une provocation inutile" 08/12/25
    PAF Police aux frontières
    Trois individus tentent de voler plus de 100 000 euros de vêtements dans une boutique lyonnaise 08/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut