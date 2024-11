Trois blessés dans un accident entre deux voitures dans le Beaujolais

Un choc frontal entre deux voitures a fait trois blessés ce mercredi 27 novembre au Perréon, dans le Beaujolais.

Selon nos confrères du Progrès, deux voitures se sont violement heurtées ce mercredi 27 novembre, peu avant 19h30. Un choc frontal qui s'est produit au Perréon, dans le Beaujolais, dans le nord du département du Rhône, sur la départementale 49.

L'accident a fait trois blessés, dont un jeune garçon de 11 ans, pris en charge en urgence absolue par les pompiers et transporté à l'hôpital. Une fille de six ans et une femme de 42 ans ont également été blessées.