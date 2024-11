Passer les contrôles de sécurité de l'aéroport sans attendre ? C'est désormais possible à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon grâce au service Zenline.

Afin d'éviter les longues heures d'attente aux contrôles de sécurité, le nouveau service Zenline de l'aéroport Saint-Exupéry propose de réserver un créneau horaire à l'avance. En place depuis le 27 novembre, celui-ci est uniquement disponible pour les vols du terminal 1, sur l'application mobile ou directement sur le site internet de l'aéroport.

Il est ainsi possible pour les voyageurs de choisir un créneau parmi ceux proposés intelligemment, en fonction des heures de vol, de l'affluence et du remplissage des avions. Pour cela, il suffit de réserver son créneau dès sept jours à l'avance, avant de se présenter aux portiques Zenline de l'aéroport à l'heure prévue. Après avoir scanné leur carte d'embarquement, les voyageurs peuvent alors accéder aux contrôles de sécurité sans attente et sans stress.

