Le collectif des Défenseurs de Lyon a réagi aux propos de Valentin Lungenstrass, adjoint à la Ville. Ce dernier avait évoqué le projet d'aménagement de la place Bellecour lors d'une réunion publique le 25 novembre dernier.

C'est une passe d'arme qui se poursuit entre la Ville de Lyon et le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 27 novembre, le collectif de riverains, commerçants et habitants a dénoncé les propos tenus par Valentin Lungenstrass ce lundi lors d'une réunion publique tenue dans le 2e arrondissement de Lyon.

L'élu écologiste, adjoint à la Ville en charge de l'espace publics, avait évoqué le projet de réaménagement de la place Bellecour et son coût. "Les 1,6 million, on les a très largement ! La dette de la Ville de Lyon baisse comme celle de la Métropole" aurait-il déclaré lors de cette réunion publique, pour évoquer la somme allouée à ce projet qui devrait voir le jour l'été prochain sur la grande place lyonnaise.

"Si la Ville de Lyon dispose réellement de cette somme, et puisque le Maire de Lyon ne semble pas vraiment savoir comment utiliser décemment l’argent des contribuables Lyonnais, nous suggérons qu’elle soit prioritairement affectée à la sécurisation urgente du quai Joffre, ainsi qu’à l’accompagnement financier des

commerces indépendants durement impactés par la baisse de fréquentation liée aux aménagements ubuesques actuellement déployés" réagit le collectif. Avant de poursuivre : "Une gestion responsable des fonds publics s’impose."

Depuis plusieurs mois, le collectif des Défenseurs de Lyon dénonce la "fermeture" de la ville et les différents aménagements prévus par la municipalité écologiste.

