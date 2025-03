Les travaux dans le secteur de la Part-Dieu à Lyon vont contraindre les bus TCL à adapter leur parcours "sur plusieurs mois".

De nombreux travaux perturberont la circulation des bus dans le secteur de la Part-Dieu. "Ces modifications toucheront plusieurs lignes et s’étendront sur plusieurs mois", prévient le service des TCL.

Ligne C7

Du lundi 10 mars jusqu'au dimanche 24 août inclus, la ligne C7 circulera uniquement entre Saint-Genis-Laval Hôpital-Lyon Sud et Jean-Macé, sans desservir les arrêts situés entre Domer Trois Pierres et Gare Part-Dieu Vivier Merle, ainsi qu’entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Domer Chevreul. Un itinéraire de substitution entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Manufacture Montluc sera assurée par la ligne C2.

Ligne C25

Du lundi 10 mars jusqu'au dimanche 13 avril inclus, l’arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle de la ligne C25 sera temporairement déplacé. Jusqu'à cette date, le terminus s'effectuera au pied de la bibliothèque municipale de Lyon.

Ligne C9

Du lundi 24 mars jusqu'au dimanche 24 août inclus, la ligne C9 circulera uniquement entre Hôpitaux Est et Gare Part-Dieu Vivier-Merle. Ne seront plus desservis les arrêts situés entre Part-Dieu Servient et Bellecour-Le Viste, ainsi qu’entre Bellecour A.Poncet et Part-Dieu Auditorium. De même pour l'arrêt Part-Dieu Renaudel en direction de Hôpitaux Est.

Les usagers sont ainsi invités à prendre le tramway T1 et la ligne B du métro, accessibles depuis Gare Part-Dieu Vivier Merle. Pour ceux qui souhaitent se rendre vers Hôpitaux Est (C9) et Bron Sept Chemins (25), un nouveau point de départ est mis en place au pied de la tour To Lyon.

Ligne 25

Enfin, du lundi 24 mars au dimanche 24 août, en direction du centre commercial Sept Chemins, l’arrêt Part-Dieu Renaudel ne sera plus desservi.