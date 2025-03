Lyon : la ligne de bus 88 réorganisée jusqu'à juillet

En raison des travaux liés à la création du réseau de chauffage urbain d'Oullins-Pierre-Bénite, la ligne de bus 88 sera temporairement réorganisée du 10 mars au 4 juillet prochain.

Du 10 mars au 4 juillet inclus, la ligne de bus 88 sera temporairement réorganisée. Permettant de relier la gare d'Oullins à Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud, la ligne sera exploitée en deux parties distinctes : l'une dans le secteur d'Oullins, l'autre dans celui de Saint-Genis Laval. Les arrêts UFR Lyon Sud, Pavillon Médical, Pavillon Chirurgical et Pavillon 2C ne seront quant à eux plus desservis. Ces modifications de parcours résultent de travaux, liés à la création du réseau de chauffage urbain d’Oullins-Pierre-Bénite au sein de l’Hôpital Lyon Sud.

En direction de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, la ligne 88 assurera la liaison entre les arrêts Gare d'Oullins et Montmein Sud. En direction inverse, la ligne 88 circulera entre Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Pavillon Urgences-Métro B. Pour assurer la liaison entre Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Gare d’Oullins, les voyageurs sont invités à emprunter la ligne B du métro. À l'arrêt Gare d’Oullins, une correspondance est possible avec la ligne B. À Oullins Mairie, les usagers peuvent rejoindre l’arrêt Oullins Centre. Enfin, aux arrêts Pavillon Urgences - Métro B et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, une correspondance directe est assurée avec le métro B à l'arrêt Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Lire aussi :