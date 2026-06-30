Face aux périodes de fortes chaleurs, la mairie de Rillieux-la-Pape lance un dispositif d'aide à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie.

En ce début d'été 2026, la canicule s'est invitée à Lyon comme dans toute la France et fait grimper le mercure. Pour répondre à ces fortes chaleurs et face aux risques de sécheresse accrus, la Ville de Rillieux-la-Pape lance un nouveau dispositif en faveur de la transition écologique : une aide à l'achat de réservoirs d'eau de pluie.

Une aide financière pouvant aller jusqu'à 50%

Le Conseil Municipal rilliard a voté son dispositif le 26 juin dernier. Par cette aide financière pouvant aller jusqu'à 50%, la municipalité souhaite ainsi mobiliser les habitants et contribuer à son échelle "à la préservation de l'eau potable". Une décision plus que bienvenue alors que le département du Rhône est actuellement placé en vigilance sécheresse par la Préfecture. Les propriétaires tout comme les locataires pourront y souscrire.

Avec cette action, la Ville veut encourager l'utilisation de l'eau de pluie autant que possible. Que ce soit pour l'arrosage des jardins, des potagers ou encore le nettoyage. Le but étant de pousser un recours à l'eau potable uniquement pour les usages essentiels, tout en maitrisant ses dépenses.

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