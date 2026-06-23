La vigilance sécheresse activée dans le département du Rhône

Le parc de Miribel-Jonage grillé par la sécheresse cet été. (Photo Hadrien Jame)

A compter de ce mardi 23 juin, le département du Rhône et la Métropole de Lyon sont placés en vigilance sécheresse.

Les jours passent mais les températures ne diminuent pas. Après la vague de chaleur de mai, puis celle en cours, la situation hydrologique des cours d'eau du département se dégrade. Compte tenu de la situation et de la ressource en eau, le préfet du Rhône a décidé de placer l’ensemble des ressources en eau superficielle du département du Rhône et de la métropole de Lyon, en situation de vigilance sécheresse.

L'objectif est pour l'instant d'alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers, particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités à une utilisation économe de l’eau. Si la situation est amenée à se dégrader, la préfecture annonce que "des mesures de restriction et d'interdiction" pourraient être prises.

La préfecture rappelle que "l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers de notre territoire" et affirme que chacun "doit mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie". "Les activités économiques doivent quant à elles s’adapter afin de limiter leurs prélèvements, pour anticiper l’intensification des sécheresses que le changement climatique génère", termine-t-elle.

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