Les projets agrivoltaïques au cœur d’une rencontre à Baneins

L’entreprise Xper360, spécialisée dans l’accompagnement agricole, a organisé vendredi 26 juin une demi-journée consacrée au suivi des projets agrivoltaïques à Baneins, dans l'Ain.

Les acteurs principaux de la filière agrivoltaïque se sont réunis autour de la fiabilité des suivis agronomiques des projets agrivoltaïques, vendreid 26 juin, à Baneins, dans l'Ain, un enjeu majeur pour Xper360. L’entreprise possède dix-sept cabinets d’experts fonciers et agricoles indépendants en France. « Ces spécialistes reconnus interviennent depuis plusieurs années sur la complexité des dossiers agrivoltaïques, de l'audit préalable jusqu'au maintien durable des équilibres agronomiques sur 40 ans », précise le communiqué de presse d’Xper 360.

Dix-sept experts fonciers et agricoles, des développeurs et acteurs de la filière, des commissaires de justice, des avocats, la communauté de communes de la Dombes et de Beaune, ainsi que des partenaires étaient présents lors de cette demi-journée.

Quelques images de la demi-journée dédiée à l'agrivoltaïque. ©Xper360

L’objectif de Xper360 était de créer « un espace de vérité » entre les acteurs du monde agricole, les développeurs et les juristes pour s’assurer que le vivant et l’activité agricole soient la priorité dans le cadre de « la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) consacre explicitement le rôle des experts fonciers pour encadrer ces projets », indique le communiqué de presse.

Des démonstrations directement sur le terrain ont eu lieu avec l’expertise d’une parcelle de blé par 15 experts fonciers et agricoles. Un vol de drone multispectral a permis d'analyser « l’état de la culture et évaluer de manière indépendante son potentiel agronomique ». La présentation de différents outils comme les capteurs de pointe, les stations météo et les colliers GS, ainsi que la présentation de collecte de données pour « garantir l’absence de biais ».