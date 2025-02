20 ans de la Loi Handicap : une semaine de sensibilisation à l’université Lumière Lyon 2 

Du 24 au 28 février, l’université Lumière Lyon 2 organise Les Rendez-vous autour du handicap afin de sensibiliser à la différence et de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.

L’événement annuel de l’université Lumière Lyon 2, les Rendez-vous autour du handicap, revient cette année du 24 au 28 février. 20 ans après l’adoption de la Loi Handicap, l’université proposera ainsi plusieurs activités et animations afin d’informer et sensibiliser ses étudiants et son personnel face aux personnes en situation de handicap, mais également pour "transformer les représentations sur le handicap."

Théâtre, débat, sport…

Un spectacle de théâtre interactif sera donc proposé au personnel de l’université "pour faire émerger la parole et la réflexion sur la thématique des relations et de la compréhension entre collègues." Animée par deux médiateurs et deux comédiens, l’activité débutera par un jeu de saynète avant de se poursuivre avec un débat. L’université espère ainsi mettre en avant l’enjeu des handicaps invisibles et "cherche à déclencher des prises de conscience tout en offrant un cadre de réflexion et de dialogue pour ses personnels."

D’autres activités seront également proposées durant ses Rendez-vous autour du handicap. Repas dans le noir, spectacle sur le thème de la surdité à l’Amphithéâtre culturel, ou encore pratiques sportives avec des personnes en situation de handicap, "ces actions témoignent de l’engagement constant de l’Université Lumière Lyon 2 pour construire un environnement universitaire plus inclusif, sensibiliser à la diversité et promouvoir une culture du respect et de la solidarité", s’enthousiasme l’établissement dans un communiqué ce jeudi.

