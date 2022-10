Lyon Capitale propose, tous les jours, une émission TV "6 minutes chrono", avec une personnalité qui fait l'actu à Lyon. Retrouvez-ci dessous nos émissions lors de la semaine du 26 septembre au 2 octobre.

De la gastronomie à l'immobilier, en passant par la culture, le sport, ou encore écologie, Lyon Capitale décrypte au plus près l'actualité lyonnaise depuis de nombreuses années.

Cette semaine, différents thèmes étaient à l'honneur :

La Fondation Bocuse d'Or

Marie-Odile Fondeur, directrice générale de la toute nouvelle Fondation Bocuse d'Or, était l'invitée de Lyon Capitale dans "6 minutes chrono". La Fondation Bocuse d'Or opte pour une nouvelle démarche : "l'une des missions confiées à la Fondation Bocuse d'Or est d'accompagner les chefs sur le chemin d'une gastronomie plus durable."

L'immobilier du 3e arrondissement à Lyon

Mathieu Faure, directeur de l'agence immobilier du même nom, décrypte le marché de ce secteur dans l'émission "6 minutes chrono" : "le 3e est un grand marché immobilier. Il y a un secteur qui est plutôt ancien près des quais du Rhône. Il y a aussi le secteur plus récent derrière la Part-Dieu, et enfin, il y a Montchat qui est décrit par ses habitants comme la campagne à la ville."

L'exposition Toutânkhamon à la Sucrière

Le concepteur, Cédric Moulart, de l'exposition "Toutânkhamon, à la découverte du pharaon oublié", est l'invité de "6 minutes chrono". Cette exposition à la Sucrière promet une "expérience hors du commun".

Nouvelle présidence pour le CJD Rhône-Alpes

Alexandre Perga est le nouveau président du CJD Rhône-Alpes qui regroupe 630 entrepreneurs qui "osent être dirigeants autrement". Il est l'invité de "6 minutes chrono" : "quand on rentre au CJD, c'est pour se former soi-même en tant que dirigeant pour transformer son entreprise et la rendre durable, responsable, agréable, et agir pour inspirer."

Une déchetterie dans le Rhône et la Saône

Sylvain Copier et Julien Cottard sont pompiers professionnels à Lyon et bénévoles à Diving for Future, association qui nettoie les fonds des fleuves. Ils sont les invités de "6 minutes chrono" et ils dénoncent la non réaction des politiques : "On s'est mis en contact avec la Métropole de Lyon pour obtenir des subventions, mais on n’a pas eu de réponse positive de leur part. Juridiquement, quand vous sortez un déchet de l’eau, vous en êtes propriétaire, voilà aujourd’hui comment se dédouane la Métropole de Lyon - je rappelle écologiste - pour ne rien faire".

La 10e édition d'HandiShow au stade de l'Olympique Lyonnais

Pour sa 10e édition, le HandiShow 2022 aura lieu à Décines dans un salon du stade de l’Olympique lyonnais. Les explications de l’organisatrice de l’événement Djezia Hennaoui au micro de "6 Minutes Chrono" : "on a pu aider dix athlètes pour du matériel, du coaching et des déplacements, souligne Djezia Hennaoui. Il ne faut pas oublier qu’ils préparent les Jeux Olympiques de 2024. On se doit de les soutenir."

La question de la fin de vie

Jean-Louis Touraine, professeur de médecine à Lyon et ancien députée LREM du Rhône fait le point sur le question de la fin de vie, récemment relancée par Emmanuel Macron : "le cadre (...) de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées, ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?"

